Heerenveen krijgt ton om kansengelijkheid van kinderen te verbeteren

Volgens Zoetendal gaat het er niet om dat nu iedereen hetzelfde moet worden of hetzelfde moet doen. "Maar vooral dat we de waardering voor kinderen eigenlijk hetzelfde hebben. Dat het niet uitmaakt wat je achtergrond is en of je nu wel of niet goed kan meekomen met lezen. Hoe kunnen we kinderen vertrouwen geven om zich te ontwikkelen nen het maximale uit zichzelf te halen?"

De gemeente ziet dat de verschillen tussen mensen in de maatschappij steeds groter worden. "Het wordt voor mensen die niet goed kunnen meekomen, steeds moeilijker om aan te haken."

Startbijeenkomst in 2022

De komende tijd worden de plannen voorbereid en zullen er gesprekken worden gevoerd in De Greiden. Bedoeling is om op basis daarvan activiteiten op te zetten op bijvoorbeeld het gebied van sport en taal. In het voorjaar van 2022 wordt er een startbijeenkomst georganiseerd.