Taalmethode van Friesland College gaat de wereld over: UNESCO neemt het op in database

Diglin is bedacht door docent Jan Deutekom van het Friesland College. Hij gaf les in Nederlands als tweede taak, maar merkte dat de energie bij zijn studenten en ook bij zichzelf afnam bij de gebruikte lesmethode.

Hij was teleurgesteld in het effect dat zijn lessen hadden. "Ik begon ook steeds harder te werken en mijn cursisten leken steeds meer achterover te gaan hangen. Ik bedacht me: ik moet iets anders gaan doen, want zo komt het niet goed met mijn cursisten. En ook niet met mij trouwens."

Europese universiteiten

Met studenten die moeten leren programmeren, is toen de techniek achter het computerprogramma opgebouwd. "Met docenten vullen we dat, en we werken samen met wat universiteiten in Europa. Zo heeft het langzamerhand vorm gekregen."

Het Friesland College heeft samengewerkt met de Northumbria University in Engeland en de Granada University in Spanje. Ook in die landen wordt de taalmethode al gebruikt.