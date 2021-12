Dit jaar minder dodelijke verkeersongelukken dan in 2020

In precies de helft van de gevallen gaat het om een eenzijdig ongeluk. Zeven slachtoffers zaten in een personenauto, zeven op een fiets, vier op een motor en vier slachtoffers waren voetganger, scootmobieler, scooterrijder of zitmaaierbestuurder.

De slachtoffers waren tussen de 16 en 91 jaar. De meeste slachtoffers vielen in de leeftijdscategorie 20-30 jaar en 80-90 jaar. In die beide categorieën waren vier slachtoffers te betreuren.

De twee mensen die in juni omkwamen bij het spoorwegongeluk in Boazum worden niet meegerekend in het totaal. Dat is volgens de politie 'naar de letter van de definitie' officieel geen verkeersongeluk.

Het aantal verkeersdoden wordt in april van volgend jaar ook nog officieel vastgesteld door het CBS. Dan wordt ook de data van de ziekenhuizen meegenomen.