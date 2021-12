Wachtlijst voor elektriciteit op bedrijventerrein in Drachten

De kabel die een deel van het bedrijventerrein stroom levert heeft zijn maximale capaciteit bereikt door een nieuwe aanvraag.

Aan de oostkant van Drachten heeft netbeheerder Liander het net juist flink uitgebreid, zodat tientallen ondernemers de stroom kunnen krijgen waar ze behoefte aan hebben.

In Drachten en omstreken is het zo druk op het elektriciteitsnet dat niet iedereen zomaar kan worden aangesloten. Liander is druk bezig de knelpunten op te lossen.