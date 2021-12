Te veel mensen 'op de gok' naar GGD Dokkum | 'Maak van sport een essentiële sector'

Zo moeten ze zich testen voordat ze de bubbel ingaan en eten de deelnemers in een aparte ruimte. "Nieuw is dat we in die ruimtes deze keer ook luchtreinigers hebben staan", zegt een woordvoerder van Jumbo-Visma.

Aanwijsplekken

Als een schaatser positief test en daardoor niet kan meedoen aan het kwalificatietoernooi, zou hij alsnog door kunnen gaan. Er zijn namelijk drie aanwijsplekken, laat schaatsbond KNSB weten.

"Mocht een schaatser positief testen, dan moet een ploeg aangeven voor een uitzonderingspositie in aanmerking te willen komen", zegt technisch directeur Remy de Wit. "Laat helder zijn dat we, indien dat het geval is, daar serieus naar kijken."