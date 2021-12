Te veel mensen 'op de gok' naar GGD Dokkum | Flinke daling besmettingen bij 70-plussers

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren 515 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat meldt het RIVM. Het zijn er 101 minder dan woensdag. Toen werden er 616 besmettingen gemeld.

Er is in de afgelopen 24 uur een nieuw sterfgeval vastgesteld als gevolg van het coronavirus. Het gaat om een inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel. Vier Friezen werden met corona opgenomen in het ziekenhuis.

Aantal landelijke coronabesmettingen verder omlaag

Landelijk ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen op 13.400. Het gemiddeld aantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen is 13.104. Dat is 15 procent minder dan in de zeven dagen ervoor.

Het aantal sterfgevallen door corona ligt landelijk op 40. Gemiddeld ging in de afgelopen zeven dagen om 45 sterfgevallen per dag.