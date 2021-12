Aanvaring tussen vrachtschip en viskotter boven Vlieland

Het gaat om het vrachtschip 'Amadeus Aquamarijn' van 88 meter lang en de viskotter 'Z-60 Bue Angel'. Op het vrachtschip zaten zeven mensen en op de kotter zes mensen.

Er is een bergingsbedrijf ter plaatse om het vrachtschip naar Harlingen te slepen.

Volgens de Kustwacht is er niemand gewond geraakt bij het ongeluk. Het is nog onbekend of er lading verloren is. Het schip heeft geen lading verloren en er is ook geen brandstof vrijgekomen. De oorzaak van de aanvaring wordt nog onderzocht.