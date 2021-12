Danny Noppert begint aan vierde WK darten: "Zo ver mogelijk komen"

De Fries, die momenteel op de achttiende plaats van de wereld staat, is afgelopen maandag al vroeg afgereisd naar Engeland. Vanwege de coronarichtlijnen wilde Noppert geen risico nemen. Alle 96 darters die op het WK staan, worden voor hun wedstrijden getest. Bij een positieve uitslag zit het toernooi er voor hen op.

"Kroegen en restaurants vol"

"Ik zoek de drukte daarom niet op", vertelt Noppert vanuit zijn hotel in Londen. Want waar in Nederland de coronaregels fors aangescherpt zijn, kan in Engeland nog heel veel. "Dat merk je hier wel op straat: de kroegen en restaurants zitten nog vol mensen."