Code oranje voorbij in Fryslân: alle waarschuwingen opgeheven

De waarschuwing van het KNMI gold voor alle provincies behalve Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en de Waddeneilanden.

De gladheid verdween in de loop van de ochtend vanuit het westen van het land, in het noordoosten bleef de kans op gladheid tot in de middag.

Vanwege de waarschuwing adviseerde het KNMI dat mensen hun rijgedrag aanpasten en de weerberichten en waarschuwingen volgden. Er zouden volgens het KNMI grote risico's zijn voor verkeersdeelnemers.

De code oranje gold tot ongeveer 11.45 uur. Daarna was code geel nog tot 13.00 uur van kracht.