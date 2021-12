Q&A met Anne-Marie van Elsacker: dit weten we van de omikronvariant

Hoe kan de omikronvariant besmettelijker zijn?

"Hoe het virus precies besmettelijker is weten we niet, maar hij is wel anders dan voorgaande varianten. Met name in het spike-eiwit, ongetwijfeld zit daar een stukje van de puzzel. Je moet je voorstellen dat hij misschien makkelijker plakt aan de cellen waarin hij zich wil laten vermenigvuldigen. Het kan ook zijn dat er minder virusdeeltjes per besmetting nodig zijn. Misschien reist het net wat makkelijker in vochtdeeltjes rond. Iets maakt dat het besmettelijker is. Hij is duidelijker besmettelijker dan andere coronavarianten, maar ook minder besmettelijk dan bijvoorbeeld de mazelen of waterpokken."

Is corona uit gemuteerd of komen er weer nieuwe varianten?

"Het kan wel, theoretisch kan het virus steeds veranderen. Het virus moet wel zorgen dat hij in bepaalde mate hetzelfde blijft, anders kan hij niet goed meer infecteren. Maar er zullen altijd varianten ontstaan, omdat dat biologisch gezien gewoon gebeurt. Dan kan er altijd een tussen zitten die nog besmettelijker is."

Is 1,5 meter afstand houden nog genoeg?

"Ja. Het is geen wiskunde, je kunt niet met een harde lijn zeggen: dit is genoeg en dit niet meer. Anderhalve meter is behoorlijk veilig gekozen. Het wil daarentegen ook niet zeggen dat het nooit een keer kan gebeuren. Maar in de praktijk is het een veilige maat. Hoe verder de afstand, hoe minder kans op besmetting, dat is in algemene zin wel zo. Maar ik denk dat het niet verstandig is om zo'n regel aan de passen. Het is voor mensen niet meer te doen wanneer je bij iedere variant een passende afstand zou bedenken. De 1,5 meter is onderdeel van een pakket aan maatregelen, met handen wassen, kleine groepen, mondkapjes."

Zouden medische mondmaskers niet beter werken?

"Ik denk dat het kan helpen, maar men heeft nu al moeite om de mondkapjes die we hebben goed te dragen. Je ziet om je heen dat mensen het bijvoorbeeld onder de neus dragen, dan is het al bijna niet meer effectief. Het wordt niet beter als je een mondmasker hebt dat beter werkt, want die is ook minder prettig in het dragen. Dus het hoeft in maatschappelijk gebruik geen verbetering te zijn."

Komen we ooit uit de coronacrisis?

"We komen er uit. Dat is met alle eerdere pandemieën ook gebeurt. Ook al kun je je niet beschermen, op een gegeven moment houdt het op. Wanneer, dat weten we niet. Ik houd er maar rekening mee dat we in 2022 echt nog wel last hebben van maatregelen, maar dat het wel het jaar gaat zijn waarin het langzaam duidelijk minder heftig wordt. Daarvan denk ik zelf: dat zou toch wel eens een keer moeten kunnen."