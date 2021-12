Johnny Jansen: "Het is een terecht nederlaag"

Het kantelpunt in de wedstrijd was de afgekeurde goal van Henk Veerman. De spits die tegen Cambuur tweemaal scoorde, kopte in buitenspelpositie de voorzet van Joey Veerman tegen de touwen.

Jansen: "Het was maar een haartje, maar buitenspel is buitenspel. En een paar minuten later maken zij de 0-3. Dan is het gewoon over, dan ligt het helemaal open en hadden we ook dikker kunnen verliezen."