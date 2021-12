Aris kansloos in en tegen Leiden: meer dan veertig punten verschil

In het eerste kwart stond Aris vrijwel de hele tijd op een kleine voorsprong, maar vlak voor het eind van het kwart nam Leiden de leiding: 24-22. De thuisploeg liep verder uit in het tweede kwart: bij rust was het 49-41.

Twintig punten verschil

Op de ranglijst staat Leiden drie plaatsen hoger dan Aris en in de derde periode was het kwaliteitsverschil goed te zien. Leiden liep uit tot 59-46. Aan het eind van het derde kwart was het verschil zelfs twintig punten: 77-57.

In de laatste periode was het verzet helemaal gebroken. Leiden maakte zelfs meer dan 100 punten. Bij 114-68 was Aris blij dat de wedstrijd was afgelopen.

Topscorer

George Brock zorgde voor de meeste punten aan de kant van Aris (17), gevolgd door Tim Hoeve (14).