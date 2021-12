Genomineerde Friezen niet in de prijzen op NOC*NSF Sportgala

Omdat het NOC*NSF Sportgala vorig jaar werd afgelast, lopen de nominaties over de afgelopen twee jaar. Bij de vrouwen waren de drie genomineerden hetzelfde als in 2019: naast Schulting en Hassan was ook Annemiek van Vleuten genomineerd.

Schulting won begin dit jaar het eindklassement op het WK shorttrack en deed dat op superieure wijze: ze was de beste op alle afstanden. Dit seizoen was ze opnieuw in topvorm. Dat bewees ze bijvoorbeeld in Debrecen een maand geleden, toen ze voor het eerst op een wereldbekerweekend alle individuele afstanden won.

Sifan Hassan wint sportvrouwprijs

Op het Sportgala was de hoofdprijs dus niet voor Schulting, maar voor Sifan Hassan. De atlete schreef deze zomer historie in Tokio door drie medailles te winnen op de middellange afstand: brons op de 1.500 meter en goud op de 5.000 en 10.000 meter.

Hassan won voor de tweede keer de Jaap Eden-award voor de Sportvrouw van het Jaar.