sc Heerenveen verliest met ruime cijfers van Feyenoord

Doelpunt Henk Veerman afgekeurd

In de 53ste minuut lijkt het dat Heerenveen terugkomt in de wedstrijd, maar er gaat een streep door het doelpunt van Henk Veerman, omdat de aanvaller centimeters buitenspel staat. Vijf minuten later is het wel raakt en maakt Linssen aan alle illusies een einde als hij de 0-3 binnenkopt.

Het leek nog erger te worden voor Heerenveen, maar ook het doelpunt van Jahanbakhsh wordt door de VAR afgekeurd. Linssen raakte nog de paal.