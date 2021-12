Politie Harlingen komt in actie tegen baldadige jongeren

De politie heeft de groep jeugd in beeld en zal samen met de handhaving optreden. De gemeente Harlingen heeft onlangs brieven verzonden naar de ouders van een aantal jongeren. In de brief worden de ouders en verzorgers gewezen op hun verantwoordelijkheid.

Politie vraagt om respect

Uiteindelijk kan er zelfs worden overgegaan tot een gebiedsverbod, maar de politie hoopt dat het zover niet komt. De politie vraagt om respect voor elkaar en elkaars eigendommen. "Wij begrijpen dat het een moeilijke tijd is. Dit geldt echter voor ons allemaal. Het kan niet zo zijn dat dit wordt geuit met overlast gevend gedrag."