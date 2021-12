Winters tafeltje-dekje voor vogels in Ooststellingwerf

De vorst legt woensdagochtend een wit deken over een bijzonder stuk akkerland van boer Hennie Jongsma. Op het eerste gezicht ziet het land er kaal uit. Niet een stuk akker waar nog veel eten van afgehaald kan worden.

Maar de geelgorzen en kneuen vliegen meerdere malen van de naastgelegen bomen naar de akker. Ze vinden in het oude tarwe en haver nog voldoende lekkers om de winterse dagen mee door te komen.

Vergoeding voor reservering

Boer Jongsma is een van de acht boeren in het zuidoosten van de provincie die een stuk land voor vogels gereserveerd heeft. Hij krijgt er naast veel plezier ook een vergoeding voor.

Het initiatief voor deze natuurstroken komt van ELAN, een agrarische natuurvereniging. Ze zouden nog veel meer van dit soort lekkers aan willen leggen, maar daar is op dit moment niet genoeg geld voor. Animo is er wel, daarom heeft ELAN nu een wachtlijst opgezet. De vogels eten ondertussen hun buikje rond, de vorst kan nog wel even duren.