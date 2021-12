Thialf krijgt miljoen via provincie, om Europese regels te omzeilen

Eerder riep staatssecretaris Paul Blokhuis op om niet voor het voorstel te stemmen omdat de steun in strijd zou zijn met regelgeving vanuit Europa. Maar door dit via de provincie te regelen, kunnen mogelijke 'staatssteunproblemen' worden voorkomen, schrijft Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

"Deze maatwerkoptie is mogelijk omdat provincie Friesland een breder herstructureringsplan voor Thialf voorbereidt en hiervoor al een staatssteuntraject bij de Europese Commissie heeft lopen. De impuls op vervangingsinvesteringen past hierbinnen", schrijft Blokhuis in zijn toelichting.

Winter overbruggen

Met het geld kan achterstallig onderhoud worden gedaan en kan Thialf worden voorbereid op het seizoen 2022-2023. In het coalitieakkoord voor het nieuwe kabinet is voor de komende vier jaren het voorstel gedaan om een miljoen per jaar te reserveren voor Thialf.