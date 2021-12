Oude Friese overlijdensaktes straks beter doorzoekbaar

Iedere akte is dubbel ingevoerd en daarna volgde nog een controle, om zo weinig mogelijk fouten te maken. Nu dat klaar is, moet het nog van het platform naar het systeem achter AlleFriezen worden overgezet. De Boer hoopt dat de gegevens als het meezit in maart-april op AlleFriezen te vinden zijn.

Gedragen door vrijwilligers

Aan het project namen zo'n 240 vrijwilligers deel. "Sommigen waren iedere dag voor de koffie even een uurtje bezig. Ze kwamen hun eigen familie tegen of vonden bijzondere dingen zoals een verdrinking", vertelt De Boer.