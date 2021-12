Friesland Lease blij met Stint-schadevergoeding, maar daarmee is het nog niet klaar

Hoe groot de schadevergoeding voor Friesland Lease wordt is nog niet duidelijk, geeft directeur Baljeu aan. "We worden in het gelijk gesteld voor het gedeelte van de 800 Watt-Stints. Maar wij hebben ook een deel 1200 Watt-Stints."

Schikking

De rechter adviseert om een schikking te treffen met het ministerie. "Wij weten niet precies welk aandeel in welke Stint zit. Maar je spreekt over forse bedragen, een veelvoud van honderdduizenden. We hebben nog delen kunnen gebruiken, dus de schade moet wel goed in beeld gebracht worden. Dan gaan we graag in gesprek met het ministerie."