Waterbuffers op Vlieland in de grond: aardgasvrije wijk stap dichterbij

Antoine Maartens, projectleider van energiecoöperatie VlieWaCo, legt het simpel uit: "We verzamelen warmte in de zomer en gebruiken het in de winter, daar komt het op neer."

Twee waterreservoirs

Dat opgewarmde water komt in twee buffers. Eén van 5.000 liter voor direct gebruik en één van meer dan 2 miljoen liter die vier meter onder de grond komt. Nadat de buffer is geïnstalleerd, duurt het een half jaar om de buffers op te warmen. Daarom is de verwachting dat het systeem rond 1 juli draait.