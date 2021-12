Wolvegaster dwong meisjes lachgas te gebruiken: celstraf en behandeling

Hij had de meisjes op 6 maart een half uur opgesloten in zijn auto en verplichtte hen om lachgas te nemen. Zelf gebruikte hij per dag 150 tot 200 lachgasballonnen. Volgens een psycholoog was hij daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar, maar daar ging de rechter niet in mee. Wel is hij volgens de rechtbank sterk verminderd ontoerekeningsvatbaar.

De man is ook veroordeeld voor het aanrichten van een ravage in parkeergarage Hoeksterend in Leeuwarden, in maart. Hij spoot brandblussers leeg en vernielde brandmelders. Ook kraste hij hakenkruizen op de motorkap van een auto.

De Wolvegaster is veroordeeld tot 60 dagen cel, waarvan 25 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man heeft zijn straf al uitgezeten in voorarrest. Hij moet zich ook laten behandelen en meewerken aan alcohol- en drugscontroles. Bovendien moet hij een schadevergoeding van bijna 4.000 euro betalen.