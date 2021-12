Friese afdeling van Koninklijke Horeca Nederland heeft nieuwe voorzitter

Kor van der Meulen is sinds 2008 eigenaar van Bagels & Beans in Leeuwarden en sinds 2019 ook van De Eethoek Catering in de recycleboulevard van Omrin. Eerder was hij actief binnen de KHN-afdeling Leeuwarden, Leeuwarder binnenstadsmanagement en de vereniging van winkeliers en bij de VVD.

Koninklijke Horeca Nederland heeft ruim 240 afdelingen in heel Nederland en vertegenwoordigt 18.000 horecabedrijven. KHN Fryslân vertegenwoordigt bijna 900 horecabedrijven.