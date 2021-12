Huisartsen eisen einde aan 'jojo-beleid' over boosteren in eigen praktijk

Huisartsen die al afspraken hebben met de GGD over het boosteren in de eigen praktijk mogen daarmee doorgaan, maar andere huisartsen mogen dat niet meer doen. Ze mogen wel helpen, maar niet op een manier die de huisartsen prettig vinden.

Ze weten niet waar ze aan toe zijn en het is ook niet uit te leggen aan patiënten, vindt Bakker. "Het verandert per halve dag. Wij willen allemaal graag dat die boostercampagne snel en vlot verloopt en dat iedereen zo snel mogelijk een booster haalt. En nog veel belangrijker, dat mensen die nog twijfelen hun eerste of tweede prik halen."

Vaart

De GGD zou de hele boostercampagne doen, maar door de komst van de omikronvariant is er vaart achter gezet en hulp ingeschakeld. "Toen werden wij gevraagd om de kleinschalige woonvormen, wooncentra zonder eigen medische dienst, te vaccineren. Later zijn wij gevraagd om de immobiele patiënten te vaccineren."

Volgens Bakker zijn er nog zo'n 400 zulke patiënten in Fryslân die niet geprikt zijn en nog zo'n 45 zorglocaties waar de bewoners een boosterprik moeten krijgen. "Daar mogen wij in ieder geval bij helpen. En verder is ons gevraagd om te helpen op de nieuw op te richten priklocaties van de GGD."