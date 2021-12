Oostenrijk zet Nederland op coronarisicolijst, klap voor wintersporters

Natuurlijk zaten ze in Oostenrijk ook vol spanning te wachten of Nederlanders op wintersport konden komen. Claudia Zwart, die oorspronkelijk uit Dokkum komt, heeft met haar man Bart een pension in wintersportgebied Maria Alm, niet ver bij Salzburg vandaan. Ze wonen al bijna tien jaar in Oostenrijk.

Nieuws in de gaten houden

"We hebben het nieuws gehoord en al de nodige telefoontjes gehad", zegt Zwart. "Ongeveer 70 procent van onze bezoekers komt uit Nederland, dus ook voor ons is dit een flinke tegenslag. We kunnen hooguit aanbieden om het verblijf om te boeken. We proberen ze zoveel mogelijk tegemoet te komen. Bij annuleren zijn ze het geld kwijt, voor ons is het ook overmacht."

Ze hebben een paar telefoontjes gehad van gasten met de vraag of ze eerder kunnen komen. "Mensen willen heel graag komen, want vorig jaar kon het immers ook al niet."