Psycholoog over omgaan met de nieuwe lockdown: "Zoek verbinding"

"Wat me deze keer wel opvalt, is dat ik wat meer afstomping in mijn omgeving zie", zegt Hol. "Mensen reageren wat vlakker, alsof het ze niet meer zo raakt als eerdere keren."

Heftig

Volgens haar moeten we ons er goed bewust van zijn dat dat eigenlijk niet normaal is. "Het zijn best heftige dingen. Dit gaat heel erg over jouw eigen persoon en je wezen, en iemand anders bepaalt wat je moet doen en laten en wat je mag. Daar raken we gek genoeg wat aan gewend, omdat het steeds vaker gebeurt."

We kunnen ons zelf volgens Hol een paar vragen stellen om ervoor te zorgen dat we de hoop niet opgeven. "Wat wil ík hier mee? Wat vind ík hierin belangrijk? Wat vind ik ook alweer leuk om te doen? Dat je niet teveel de schouders laten hangen, van: oké, daar gaan we weer, ik heb geen keuze. Daar word je niet blijder van."