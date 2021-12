Alyda Norbruis wil na topsportcarrière in de zorg werken

De wielrenster van Oerterp doet haar verhaal in het televisieprogramma Weromsjen mei Reitse. Norbruis vertelt daarin dat de overgang van een monomaan bestaan als topsporter naar een leven met een WW-uitkering haar zwaar valt, maar ook dat ze juist door haar topsportmentaliteit positief gestemd blijft.

Haar prestatie op de 500 meter tijdrit tijdens de Olympische Spelen in Tokio omschrijft ze als zilver met een gouden randje. Dat komt door de de weg ernaartoe. Dat was een lastige route met een hoop medische tegenslagen. "Als het aan de dokters had gelegen, had ik eerder moeten stoppen."

Alyda heeft een vaatvernauwing van de liesslagader, waar ze al eens aan is geopereerd. De dokters zeiden dat ze het niet nog eens kunnen oplossen en dat ze daarom beter niet door kon gaan met haar plan voor de Paralympische Spelen. Norbruis: "Maar dat moet je tegen mij niet zeggen wanneer ik al een doel voor ogen heb. Dan zal ik kosten wat kost alles proberen."