Fries Landbouwmuseum krijgt subsidie; "Anders was het einde verhaal geweest"

"Het is heel goed nieuws, want als we dat geld niet hadden gekregen, was het voor het museum einde verhaal geweest op 1 januari", zegt Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. "Dus voor de komende tijd is de toekomst nu veilig gesteld." Het gaat om geld voor de komende drie jaar. "Daarmee kunnen we het museum draaiende houden, we kunnen de huur betalen en de lonen."

Actuele thema's

De provincie is enthousiast over het meerjarenplan van het museum dat inspeelt op actuele thema 's, zoals duurzaamheid, landbouw en voedselvoorziening. "In de vaste expositie gaan we andere accenten leggen en we passen de activiteiten erop aan. Bij lezingen en symposia kijken we naar de actualiteit, maar dat zetten we ook altijd in een historische context. Voor grote dingen zullen we, zoals andere musea, extern geld moeten vinden."

Dicht

Dat het museum in de lockdown de deuren moet sluiten, vindt Dijkstra jammer. "We willen mooie dingen laten zien, maar dit moeten we uitzitten. Het is niet anders. Vooral in de vakanties komen er veel bezoekers, maar deze kerstvakantie kan dat niet."