Softwarebedrijf zoekt personeel; op school kinderen al enthousiasmeren

Om meer mensen enthousiast te maken over het werk bij een softwarebedrijf gaat Van der Meer zelf een paar keer per jaar bij basisscholen langs. "Dan vertel ik groep 7 en 8 hoe gaaf het is digitale producten te bouwen. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om een zaadje te planten. En uit een rondleiding voor leerlingen van het voortgezet onderwijs hebben we zelfs een medewerker overgehouden."

Talententeam

Met de ploeg mensen kan het bedrijf nu niet meer al het werk aan. "Voor het eerst in jaren hebben we weleens 'nee' moeten verkopen aan potentiële klanten omdat we er geen werk meer bij konden hebben." Om toch ook nieuwe klanten te kunnen helpen begint het bedrijf een talententeam. "Met mensen die net van school komen of stage hebben."

Hoewel het bedrijf ook al een vestiging Amsterdam heeft, blijft het ook in Sneek. "We horen in Sneek en dat zal zo blijven." In deze coronatijd werken ze veel hybride, dus thuis. "We hebben zelfs een Fries om utens die vanuit Oostenrijk werkt."