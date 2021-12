Verslagenheid bij ondernemers door tijdelijke lockdown: "Er is wat geknapt"

Bij Ivo Krikke van een vleesgroothandel in Grou gaat geregeld het één en ander niet door. "We hebben momenteel meer in de vriezer liggen, dan we graag zouden willen." Want dat is het enige dat mogelijk is: het goed invriezen.

Allerlei zaken zijn opnieuw overgestapt op het afhalen, maar dat is toch anders, legt Krikke uit. "Diep respect voor alle veerkracht die er in de horeca is, hoor! Maar de producten die mensen afhalen of thuis bereiden zijn wel anders dan wanneer het op een bord in een restaurant gepresenteerd wordt."

Geen inkomen

En dat voelt een vleesgroothandel ook in de portemonnee. "De waarde van het product hangt af van het moment. We hebben duur ingekocht. De kosten waren hoog vanwege de ontwikkelingen die er al waren: eerst tot 20.00 open, daarna tot 17.00 open.

Die hoge kosten worden normaal gesproken wel terugverdiend, maar dat moet in de weken van de feestdagen gebeuren. "Het product zakt daarna flink in waarde. Sommige producten zijn niet geschikt om op een ander moment voor dezelfde prijs te verkopen."

De maatregelen treffen het bedrijf van Krikke hard: de laatste maanden was de omzet al 50 procent minder dan gewoon.