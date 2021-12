Milan van Ewijk: "Ik voel me nu Rotterdammer en Fries"

Van Ewijk is nu basisspeler in het pompeblêdeshirt. Eerder speelde hij vier maanden voor Cambuur. En woensdag treft hij opnieuw een oude club: Feyenoord. Daar speelde Ewijk tot en met 2017 in de jeugdopleiding.

Niet extra speciaal

Speciale gevoelens krijgt hij niet meer. "Het is helemaal normaal voor mij. Het is voor mij niet extra speciaal meer om tegen Feyenoord te spelen. Je wilt altijd laten zien wat ze hebben gemist door me te laten gaan, maar dat is allemaal mosterd na de maaltijd."

Van Ewijk is geboren en opgegroeid in Amsterdam, heeft gevoetbald bij Exceslior Maassluis en brak in het betaalde voetbaal door bij ADO Den Haag. "Ik ben denk ik van alles en nog wat, haha. Ik voel me nu Rotterdammer en Fries. Dat zijn nu de twee dingen die ik het meeste voel."