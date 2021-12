Friese 75-plussers krijgen brief voor afspraak boosterprik | Minder reisbewegingen

Door de lockdown is het weer rustiger geworden op de weg en in het openbaar vervoer. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, Translink en het Nederlands Verplaatsingspanel. Afgelopen maandag zaten Nederlanders gemiddeld zo'n 27 minuten in de auto, dat is bijna zes procent minder dan een week eerder. Er waren ook minder files dan eerder.

In het openbaar vervoer is de afname nog scherper: ov-chipkaartbedrijf Translink telt ruim een derde check-ins minder dan een week eerder.