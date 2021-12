Friese 75-plussers krijgen brief voor afspraak boosterprik | Maatregelen in gevangenissen

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge denkt dat we er met een derde prik nog niet zijn. Wanneer mensen een vierde prik zouden moeten krijgen, is nog niet duidelijk. De Jonge zegt wel dat hij alles klaar wil hebben om in het tweede kwartaal van volgend jaar weer een prik uit te delen als er dan een vaccin is dat helpt tegen de omikronvariant van het coronavirus.