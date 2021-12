In deze XXL-priklocatie in Leeuwarden worden straks dagelijks 11.000 prikken gezet

"We willen zo snel mogelijk de boostercampagne op gang brengen", zegt Nils van Mourik van de GGD over de vaccinatielocatie in Leeuwarden.

Zestien mensen in één minuut

In het WTC wordt momenteel hard gewerkt om voor maandag alles klaar te zetten. Er staat een lange rij stoelen door de hele hal. "We zullen hier op een nieuwe manier vaccineren. Dan kunnen we uiteindelijk zo'n zestien mensen in één minuut prikken."