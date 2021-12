LDODK en trainer Dik per direct uit elkaar: geen vertrouwen in verbetering

Dik is bezig aan zijn eerste seizoen bij de Korfbal League-club uit Gorredijk. Halverwege de poulefase staat LDODK tweede, met drie overwinningen en twee nederlagen. Toch is er onvrede. "Het vertoonde spel is niet wat er van de huidige LDODK-selectie verwacht mag worden", schrijft de club.

Niet genoeg progressie

Na het verlies van afgelopen zondag tegen koploper Fortuna uit Delft (20-29) heeft Dik tegen het bestuur gezegd dat hij niet genoeg vertrouwen heeft in verbetering. "Het is mij niet gelukt om op voor de mij belangrijke aspecten van het korfbal voldoende progressie te boeken", zegt hij.

Niet alleen Dik gaat weg. Ook zijn assistent Robert Luttik blijft niet langer bij LDODK. Dik: "Wij zijn desondanks blij met de kansen die we hier gekregen hebben. Jammer dat we de volle tribunes en de sfeer in Kortezwaag niet hebben kunnen meemaken."