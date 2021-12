Kleurrijk Fryske Marren eerste partij waarmee BBB in Fryslân gaat samenwerken

Geeske Holtrop-Hoekstra uit Delfstrahuizen doet echter niet mee onder de naam van BoerBurgerBeweging, maar als Kleurrijk Fryske Marren.

"De BoerBurgerBeweging heeft ervoor gekozen om een bondgenootschap aan te gaan", zegt Holtrop-Hoekstra, die eerder deel uitmaakte van de CDA-fractie in dezelfde gemeente. "Het is natuurlijk een snelgroeiende partij. Ze konden het zo snel niet regelen om overal in alle gemeenteraden aanwezig te zijn."

Landelijke lijnen van de BBB

De partij van Holtrop-Hoekstra is in Fryslân de eerste die samenwerkt met de landelijke BoerBurgerBeweging van Caroline Van der Plas. Het grote voordeel is dat ze de landelijke lijnen van deze partij kan volgen, zegt Holtrop-Hoekstra. De overeenkomst tussen beide partijen is volgens Holtrop-Hoekstra dat ze allebei niet van 'no-nonsense-beleid houden, en niet van syseemdenken maar in het denken in oplossingen en mogelijkheden."

KFM vindt bijvoorbeeld dat het verlenen van vergunningen aan verenigingen makkelijker moet worden. "Dat loopt stroef, het kan allemaal veel eenvoudiger." Het gaat dat bijvoorbeeld ook om mensen appartementen in hun woningen willen hebben. "Probeer met mensen mee te gaan, om een leefbaar platteland te krijgen."

Vijf zetels

Holtrop-Hoekstra hoopt dat de partij vijf zetels krijgt bij de gemeenteraadsverkiezingen van komend voorjaar. "De BoerBurgerBeweging doet het heel goed, en ik denk dat de inwoners weleens een ander geluid willen horen."

Bij zoveel zetels zou de partij wel het college in moeten. "Wij geven nergens om", zegt Holtrop-Hoekstra.