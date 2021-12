Johnny Jansen over winst op Cambuur: "Hoogtepunt van mijn trainerscarrière"

Heerenveen won zondag in Leeuwarden de Friese derby met 2-1. Jansen heeft daarvan genoten. "Het was geweldig mooi, hè. Je komt hier dan na de wedstrijd aanrijden. Dan zie je een oranje gloed van fakkels, slaan de supporters op de bussen en is iedereen blij."

Feestje vieren

Zo kon de selectie toch even de overwinning vieren met een klein feestje. "Dat had de club ook goed geregeld, met hekken erbij. Ja, dat was echt goed."

Jansen is nu 2,5 jaar hoofdtrainer bij Heerenveen en ziet dit moment als hoogtepunt: "Ik heb dit nog nooit meegemaakt."