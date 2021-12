Bijzondere vondst op strand Schiermonnikoog: blauwe haai aangespoeld

Het gaat om een vrouwtje van zo'n 1,95 meter. Aanvankelijk werd gedacht dat het ging om een ruwe haai.

"Ze is inderdaad niet zo blauw, meer wit of grijs", vertelt haaiendeskundige Paddy Walker van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging. "Maar de voorste vinnen zijn te lang voor een ruwe haai."

Niet vaak

Het is niet voor het eerst dat er een blauwe haai is gevonden aan de Nederlandse kust. Vorig jaar in december is er een levende blauwe haai gevonden in Ouddorp (Zeeland), kort nadat er op het Duitse Waddeneiland Spiekeroog een mannelijke dode blauwe haai was gevonden.