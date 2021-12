Antonius Zorggroep gaat verder onder nieuwe naam: Antonius

Onder de zorggroep vallen het Antoniusziekenhuis in Sneek, het ziekenhuis in Emmeloord en Thuiszorg Súdwest-Fryslân. "Mensen zullen hier niet direct iets van merken. Wel is het een bevestiging van een verandering die al even gaande is. Dat je steeds vaker zorg thuis krijgt, het ziekenhuis komt bij je thuis."

'Geen bezuiniging'

Dat betekent dat de mensen van de thuiszorg meer dingen kunnen en moeten doen. "Daar zijn we bijvoorbeeld in deze coronatijd mee begonnen, dat patiënten thuis zuurstof krijgen. Ook een mooi voorbeeld zijn patiënten met COPD, een longziekte. Die kunnen we heel goed thuis monitoren."

Volgens Kuin gaat het niet om een bezuiniging: "In het begin is het niet zoveel goedkoper, want er moeten veel mensen op pad. Het is vooral veel comfortabeler voor de patiënt, dat je thuis kan blijven. En als je thuis bent, herstel je sneller dan in het ziekenhuis, dus uiteindelijk zal het wel kosten besparen."

Specialisme

Naast de nieuwe naam wil Antonius inzetten op een paar specialismen, zegt Kuin: "Sommige operaties zijn we heel goed in. Heupoperaties bijvoorbeeld, of alle operaties in het buik- en bekkenbodem gebied zoals darmoperaties. Daar zijn we heel sterk in. En verder willen we blijven inzetten op de spoedzorg, zoals de spoedeisende hulp en de intensive care."