Operaasje Fryske Flagge: Mare ging voor de liefde naar Albanië

Op een reis door Italië kwam Mare Pleket (47) haar liefde uit de Balkan tegen: een tandarts uit Albanië. Nu woont ze alweer bijna drie jaar in de Albanese stad Sarandë. "De vonken sloegen niet meteen over", zegt Mare. "Maar wel na lang contact en na lang heen en weer schrijven."

Sowieso was ze toe aan iets anders. "In Nederland deed ik werk dat ik toch niet zou volhouden tot aan mijn pensioen", zegt Mare, die is opgegroeid in Lemmer. "Ik dacht: als ik iets wil, dan moet ik het nu doen."

Veel relaxter

Bovendien was het niet zo eenvoudig om met z'n tweeën naar Nederland te komen. Als tandarts kon haar vriend hier niet meteen aan de slag, vanwege zijn buitenlandse diploma's. "Dan moest hij allemaal dure cursussen doen", zegt Mare.

"Maar het leven in Nederland is ook niets voor hem." Ze vertelt dat het er in Albanië veel relaxter aan toe gaat. "Ik dacht: volgens mij is het beter om naar Albanië te gaan."

Nu woont Mare er in een appartement, dat ze in de zomers verhuurd aan toeristen. "Zo heb ik redelijk wat geld voor de rest van het jaar." In de winter heeft het rustig: ze drinkt eens koffie, maakt een praatje met de mensen, of een rondje over de boulevard. Mare: "Het is het 'Zwitserse' gevoel."

Geen behoefte om terug te gaan

De familie van Mare moest wel even wennen aan het nieuwe land waar Mare ging wonen. "'Onbekend maakt onbemind', maar het is mijn leven, dus ik ging. Het is ook niet aan de andere kant van de wereld. Ik kan zo naar Nederland als ik dat wil."