Steenbergen met estafetteploeg zevende in WK-finale

Nederland finishte in 3.53,97, dat is zes seconden trager dan China, dat brons pakte. De tijd van Nederland was wel een nieuw nationaal record.

De wereldtitel ging in een Europees record naar Zweden: 3.46,20. Het zilver was voor Canada.

Steenbergen was de slotzwemster voor Nederland, op de vrije slag. Daarvoor hadden Maaike de Waard (vlinder), Kim Busch (rugslag) en Tessa Giele (schoolslag) al gezwommen.

Het was voor Steenbergen haar vierde finale op dit WK. Eerder werd ze zesde op de 100 meter wisselslag, zevende op de 200 meter vrije slag en achtste op de 100 meter vrije slag.