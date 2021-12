Door de kou wordt het drukker in de nachtopvang: "Het is een puzzel"

"Sinds eind november zien we een toestroom van dak- en thuislozen", zegt het locatiehoofd van Wender. "Toen werd het al een beetje kouder, dan zie je toch dat mensen gaan overleven in de nachtopvang." Het zijn er niet meer dan vorig jaar: het gaat om zo'n 30 tot 38 mensen, zegt Plantinga.

Opvang in het hotel

Toch zorgen de coronaregels ervoor dat er minder ruimte is in de opvang. Daarom heeft Wender afspraken gemaakt met hotel Het Anker, waar mensen naartoe kunnen als het in de opvang te druk wordt. Plantinga: "Ook in onze woonvoorziening hebben we crisisplekken waar we eventueel mensen kunnen plaatsen."

"Het is wel een puzzel. Niet iedereen kan samen. Wie kan er bijvoorbeeld zelfstandig naar het hotel? Het is altijd een puzzel en een uitdaging, maar het komt altijd goed."

Actief op zoek

Omdat de temperaturen onder nul zakken, gaan ze bij Wender ook actief op zoek om deze mensen aan te sporen om toch naar de nachtopvang te komen. Wie niet binnen wil slapen, krijgt van de opvang een sheltersuit: een slaapzak die heel goed bestand is tegen de kou.