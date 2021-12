Statenlid Knol (GL) over beschuldiging belangenverstrengeling: "Wat is de aanleiding?"

In een reportage van de landelijke nieuwszender BNR roepen de drie bestuurskundigen op om de regels voor belangenverstrengeling bij Statenleden strenger te maken. Ze hebben onderzoek gedaan naar drie Statenleden, van wie GroenLinks-Statenlid Jochem Knol er een is.

Zijn werk als projectmanager bij Sweco Nederland, een ingenieursbureau dat inzet op duurzaamheid, zou niet passen bij zijn functie als Statenlid. Het bedrijf doet namelijk regelmatig zaken met de provincie en dat maakt de rol van Knol als Statenlid 'problematisch', zeggen de bestuurskundigen.

Emotioneel

Het Statenlid reageert emotioneel op de beschuldiging van belangenverstrengeling. "Het heeft me met name geëmotioneerd omdat er wordt gezegd dat er heel gedegen onderzoek is gedaan", zegt Knol. Hij kreeg maandag een mail die hem confronteerde met het onderzoek. "Op het moment dat je genoemd wordt, ben je al verdacht."

Een dag in de week

Knol: "Wat is de aanleiding ervoor? Elk statenlid werkt één dag in de week voor de provincie, en heeft daarnaast een nevenfunctie."

Echter werkt niet elk Statenlid bij een bedrijf dat intensief samenwerkt met de provincie. "Ik ben me er meer dan wie dan ook van bewust dat er een aantal spanningen kunnen zijn, maar dat is ook besproken", zegt Knol.

Gesprek met commissaris van de Koning

Eerder heeft hij een gesprek gehad met de commissaris van de Koning over zijn werk voor het ingenieursbureau. Dat gesprek zou "nauwkeurig" zijn verlopen en er zou geen sprake zijn van financieel gewin voor hem of zijn bedrijf, zegt Knol.

"Die casus is netjes besproken. Ik denk dat er niets aan de hand is als je volledig transparant bent en dat er absoluut geen sprake mag zijn van financieel gewin voor degene waar het om gaat."