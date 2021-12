Jelmer Sybe Bergsma (2) uit Akkrum wint NK plassen stampen

In de eerste week van december was het heel nat. Volgens Staatsbosbeheer een ideaal moment om het NK te organiseren. In totaal kregen ze 523 inzendingen van enthousiaste plassenstampers.

Een jury van zes boswachters heeft de inzendingen beoordeeld op "spetterbereik, originaliteit, doorzettingsvermogen, modderigheid/viesheid en enthousiasme".

Jelmer Sybe krijgt een exclusieve excursie door een boswachter van Staatsbosbeheer en een prijzenpakket met natuurcadeau's.