Het was koud in Fryslân dinsdagochtend. De KNMI-stations van Leeuwarden en Stavoren hadden de meeste vorst van onze provincie, met -4,4 in Leeuwarden en -4,3 in Stavoren. Bijzonder is dat niet, want de temperaturen passen bij de tijd van het jaar, maar het levert in combinatie met vochtig weer wel mooie plaatjes op.