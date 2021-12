Twee Leeuwarders veroordeeld voor rellen bij huldiging Cambuur

Ondanks een door de burgemeester aangekondigde noodverordening hadden zich in het centrum van Leeuwarden tientallen mensen verzameld. De groep wilde in een mars vanaf het Zaailand naar het Cambuurstadion lopen. De groep gaf geen gehoor aan de oproep van de politie om het gebied te verlaten. Het kwam in de binnenstad tot meerdere confrontaties tussen de ME en de supporters.

Blik bier

De 25-jarige Leeuwarder heeft op de Eewal een bierblikje naar de ME gegooid en op het Zaailand een terrasstoel. Dat heeft hij ook toegegeven. De man zat naar eigen zeggen niet lekker in zijn vel. Bij de rechter zei hij spijt te hebben. Hij zei dat hij zich mee heeft laten slepen. Zijn leven zou hij inmiddels hebben gebeterd.

Een door de officier van justitie geëist stadionverbod van een halfjaar werd door de rechter niet opgelegd. Dat stadionverbod en een verbod voor het gebied rondom het Cambuurstadion gaat het komende halfjaar wel gelden voor een tweede verdachte, een 21-jarige Leeuwarder. Hij verscheen niet op de zitting. Hij had op de brug bij de Waag een blik bier en op het Zaailand een terrasstoel naar de ME gesmeten.

Verantwoordelijkheid niet genomen

Het gooien met het blik heeft de Leeuwarder ontkend. Naast het stadionverbod legde de rechter een werkstraf op van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen. De rechter liet meewegen dat de verdachte door te ontkennen dat hij het blik had gegooid en door niet naar de zitting te komen, zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen.

De Leeuwarder had bij het politieverhoor gezegd het "belachelijk" te vinden dat de supporters niet normaal het kampioenschap konden vieren en "weggeslagen" werden door de politie. Bij de ongeregeldheden werden een tiental personen opgepakt. Een ME'er raakte gewond op het Wilhelminaplein, ook door een bierblik dat door een supporter werd gegooid.