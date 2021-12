Ausnutria blijft langer hoofdsponsor van sc Heerenveen

Het Nederlands-Chinese zuivelconcern werd afgelopen jaar in maart gepresenteerd als de nieuwe hoofdsponsor van sc Heerenveen.

De eredivisionist is blij met het langer aanblijven van de hoofdsponsor. "Dat Ausnutria ons het vertrouwen juist nu, in deze bizarre tijden, blijft geven als hoofdsponsor, maakt ons als club erg trots. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar ook de komende jaren kunnen blijven versterken. Dit is heel goed voor de continuïteit van de club", zegt commercieel manager Martin Koopman.