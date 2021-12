Storing bij GGD: prikafspraak maken kan alleen online

Werkgeversorganisatie VNO-NCW doet een oproep om ondernemers te steunen nu ze weer dicht moeten. "We begrijpen dat de maatregelen nodig zijn om de effecten van de oprukkende omikronvariant van het coronavirus te kunnen beperken. Maar het is een groot, vaak persoonlijk, drama voor ondernemers in onder andere de detailhandel, de horeca, de recreatie, de evenementen- en cultuursector, de sportscholen en de contactberoepen in deze drukke laatste dagen van het jaar", zegt Sieger Dijkstra van VNO-NCW.

Volgens de werkgeversorganisatie hebben ondernemers veel gedaan om een lockdown te voorkomen, maar dat had dus geen succes. De organisatie roept mensen nu op om hun kerstinkopen lokaal te doen en bijvoorbeeld gebruik te maken van de mogelijkheid om iets af te halen.