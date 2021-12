Landelijk minder dan 10.000 besmettingen | Booster nodig voor reisbewijs

De kersttijd heeft veel tradities. Eén daarvan is het kerstcircus: met veel sfeer in een tent naar acrobaten en clowns kijken. Maar wederom kan het wintercircus van Sneker Sander Balk niet doorgaan. Een vette domper. Vooral ook omdat ze er helemaal klaar voor waren: het circus had zelfs een nieuwe accommodatie in het theater van Sneek. Daarnaast waren er in de vorige lockdown plannen voor de toekomst gemaakt. Plannen die nu opnieuw bekeken moeten worden.