Coronanieuws 21 december: 'Sport en bewegen aanmerken als essentiële sector'

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet uitzoekt of sport en bewegen aangemerkt kan worden als een essentiële sector. Het is voor de gezondheid belangrijk dat mensen blijven bewegen, en bovendien speelt sport een belangrijke rol in het welzijn van mensen, de samenleving en economie, vindt het parlement. Een motie van CDA-Kamerlid Joba van den Berg hierover werd in meerderheid aangenomen.

De Kamer vraagt het kabinet uit te zoeken "onder welke randvoorwaarden sport en bewegen zo spoedig mogelijk toegevoegd kunnen worden aan de lijst van essentiële sectoren". Dat is van belang omdat ook tijdens de strengste lockdowns die essentiële sectoren niet gesloten werden. Het gaat dan onder meer om supermarkten, tankstations en advocatenkantoren.

'Meer tijd nodig'

Rutte zei dat hij de motie begrijpt, maar dat er wat meer tijd nodig is om dit goed uit te zoeken. "Dat gaat nu niet lukken, voor de kerst." Hij gaf toe dat het onderscheid tussen essentieel en niet-essentieel "nergens op slaat". "Maar goed, we bedoelen ermee: als je er niet heengaat, verhonger je niet. Maar je kunt ook verhongeren door te weinig cultuur te hebben en je kunt verhongeren door te weinig boeken te lezen. Maar dat is dan een andere vorm van verhongeren."