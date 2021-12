Skischolen dicht: "Grotere kans dat mensen met blessures terugkomen"

Zonder training op wintersportvakantie gaan betekent ook extra risico op blessures, zet Trineke van der Schaaf. "Het is een sport die mensen maar één, twee keer per jaar een week beoefenen. Daar moet je wel voor trainen. De kans op een ongeluk of minder erg, veel spierpijn, is gewoon groter."

Hopen op 14 januari

Ondanks de lockdown houden beide vrouwen hoop. Marit Botter: "Op 14 januari gaan we weer open, daar gaan we vanuit. Ik hoop het echt. Anders is het niet vol te houden."

Het zou voor de skischool betekenen dat men het in ieder geval nog een klein beetje kan redden in het seizoen. Want zou het dat weer mogen dan wacht in ieder geval de voorjaarsvakantie nog. "Dan heb je in ieder geval nog iets."